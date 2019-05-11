شكرا لقرائتكم خبر عن فلل جاهزة في 7 مناطق.. تعرف على مشاريع «سكني» بالخريطة والصور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الوحدات السكنية من نوع فلل في عدد من مشاريع وزارة الإسكان المنتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر أبريل الماضي في 23 مشروعاً تتوزع في 7 مناطق، إذ تتم إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأشار برنامج “سكني” في بيان صحفي اليوم إلى أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم وحدات سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، والدوادمي، والزلفي، وشقراء، والعيينة، والمجمعة، إضافة إلى مواصلة التسليم في مشاريع منطقة مكة المكرمة في القنفذة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر والمبرز و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2) وإسكان حفر الباطن، كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم هي إسكان رياض الخبراء، والنبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع، أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، وإسكان صامطة، وإسكان صبيا، وفي منطقة الحدود الشمالية إسكان رفحا وإسكان عرعر، إضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل.

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وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً تضم فللاً سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك بعد أن كشفت الشهر الماضي عن مشروعي إسكان الضاحية في منطقة جازان، وإسكان أملج في منطقة تبوك، جميعها ضمن برنامج “سكني” التي أطلقت خلال عام 2017، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، وتوفر هذه المشاريع نحو 14 ألف وحدة سكنية، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر هذا الرابط

من جهته أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار الوزارة في توفير مزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين، واستمرارها في ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج “سكني” لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وشدد على حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لمستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، والتأكد كذلك من جودة التنفيذ وفق المعايير المحلية والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق أحد مستهدفات برنامج “الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017 المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما اختتمت 2018 المرحلة الثانية من برنامج “سكني” بتخصيص أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي متجاوزة بذلك الرقم المُستهدف في أول العام، كما أعلنت الوزارة هذا العام عن تخصيص 200 ألف خيار سكني للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.