شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «متحرش البقالة» بالدمام.. والشرطة تكشف معلومات عنه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من إلقاء القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحلات التجارية بمدينة الدمام.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بالتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمدينة الدمام، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

يذكر أن النائب العام كان قد أصدر توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر قيام شاب بالتحرُّش بامرأة داخل “سوبر ماركت” بحي عبدالله فؤاد بمدينة الدمام، حيث يظهر المقطع قيام الشاب بملامسة أجزاءٍ حسّاسة من جسدها في أثناء مرورها من أمامه.