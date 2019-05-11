انت الان تتابع خطوة جديدة.. الشرطة السودانية تمحو اسم البشير وصورته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في خطوة جديدة، أزالت الشرطة السودانية اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم. ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السودانية، فإن صورة عمر البشير اختفت من الأبراج الستة بحي شمبات، المتواجد قبالة "السوق المركزي". وكانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية. يشار إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ أبريل الماضي في إزالة اسم عمر البشير وصورته من فوق جدران المباني الحكومية كدليل على سقوط حكمه ونظامه.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق.وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "تبييض أموال وتمويل الإرهاب".والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب،