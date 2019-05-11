الان تتابع الممثل الأمريكي “ويل سميث” يبين موقفه من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 9:35 م, 11 مايو 2019 م التعليقات: 0 في مؤتمر صحفي الخليج 365-متابعات صرح الممثل الأمريكي ويل سميث خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين اليوم السبت بأنه يفضل

أن يعمل في وظيفته الحالية عن أن يكون رئيسا للولايات المتحدة.

وقال سميث في إجابة له على سؤال عن إمكانية ترشحه لمنصب الرئاسة

الأمريكية: “أعتقد أنني أفضل عملي كممثل يهب التسلية للناس”.

وأكد سميث قائلا: “لن أفعل ذلك، وربما أفضل أن أقوم بدور أوباما في

السينما، عن أن أدخل كمرشح للرئاسة”.

يقدم سميث (بطل فيلم “رجال يرتدون الأسود”) في برلين وبصحبة المخرج جاي

ريتشي فيلم “علاء الدين” الذي يقوم فيه بدور جني زجاجة علاء الدين.

ومن المقرر أن يعرض فيلم “علاء الدين والمصباح السحري” كمغامرة موسيقية

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