وأضاف أنّ التحريات وإجراءات الاستدلال تمكَّنت من تحديد موقع، عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم الإجرامية.
وتابع: "في ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم".
وأشار "المتحدث" إلى أنّ تلك العناصر لم تستجب وبادرت بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، ما اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع"
وأوضح أنّ المواجهة أسفرت عن مقتل العناصر الإرهابية، وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من المدنيين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.
وذكرت الوكالة أنّ الجهات الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تجهض مخططات إرهابية وتفكّك خلية الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.