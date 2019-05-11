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السعودية تجهض مخططات إرهابية وتفكّك خلية الطائف

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية، اليوم السبت، القضاء على خلية إرهابية تتألف من ثمانية عناصر، كانت تُخطِّط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

 

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، في تصريحات وكالة الأنباء ، إنّه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من ثمانية عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية، تمّ تشكيلها حديثًا، تُخطِّط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

 

وأضاف أنّ التحريات وإجراءات الاستدلال تمكَّنت من تحديد موقع، عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم الإجرامية.

 

وتابع: "في ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم".

 

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وأشار "المتحدث" إلى أنّ تلك العناصر لم تستجب وبادرت بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، ما اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع"

 

وأوضح أنّ المواجهة أسفرت عن مقتل العناصر الإرهابية، وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من المدنيين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

 

وذكرت الوكالة أنّ الجهات الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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