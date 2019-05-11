أفغانستان.. محتجون يغلقون مدخل البرلمان اعتراضًا على تأخير نتائج الانتخابات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أغلق مرشحون لعضوية البرلمان الأفغاني بالعاصمة كابل، اليوم السبت، مدخل البرلمان اعتراضًا على تأخير إعلان النتائج النهائية لمقاعد العاصمة في مجلس النواب.

ونظم عشرات المرشحين الغاضبين وأنصارهم، مظاهرة أمام مبنى البرلمان، اعتراضًا على تأخير إعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية التي شابتها مزاعم بحدوث مخالفات، وتزوير، وأخطاء فنية، تم إعلان النتائج النهائية لجميع الدوائر الانتخابية تقريبًا باستثناء ولاية كابل، دون تحديد موعد لإعلان نتائج العاصمة حتى اليوم.

وتُمثل كابل في مجلس النواب عبر 33 مقعد من أصل 249.