زلزال يهز الحدود العراقية الإيرانية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هزّ زلزالٌ بقوة 5,1 درجات بمقياس ريختر المنطقة الغربية لإيران المتاخمة للعراق، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وقالت الوكالة، اليوم السبت، إنّ الزلزال ضرب منطقة أزغله، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف شخص في محافظة كرمانشاه غربي البلاد.

يأتي هذا فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أنّ زلزالًا بلغت قوته 5,3 درجات هز مدينة حلبجة في العراق بالقرب من الحدود الإيرانية.

وأوضح التقرير أنّ مركز الزلزال كان بعمق ثمانية كيلومترات، فيما لم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي نوفمبر 2018، وقع زلزالٌ بلغت قوته 7,2 درجات في منطقة قريبة، وأصاب أكثر من 500 شخص.