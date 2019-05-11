فرار 34 نزيلاً بعد أعمال شغب وحريق في سجن بإندونيسيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أطلقت السلطات الإندونيسية، السبت، عملية بحث عن 34 سجينا فروا من سجنهم بعد أعمال شغب في مقاطعة رياو.
وذكرت صحيفة "تيمبو" المحلية أن 34 سجينا من بين 648 هربوا من سجن "سياك سري إندرابورا" الواقع في منطقة سياك بالمقاطعة، مستغلين أعمال شغب بالسجن، ليلة الجمعة السبت.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين إندونيسيين أن أعمال الشغب اندلعت بعد صِدام بين بعض المساجين تبيّن أنهم يحتفظون بمخدرات مع حرّاس السجن.
وأضافت أن بعض السجناء أضرموا النيران في مكان تواجد الحرّاس.
من جانبه، قال مدير الشرطة في منطقة سيا، أحمد دافيد، إن المسؤولين في السجن تمكنوا من السيطرة على الحريق، وفق الصحيفة نفسها.
وأكد دافيد إجلاء 119 سجينا من السجن، ونقل الآخرين إلى سجون أخرى.
وشدد على أن قوات الأمن تواصل البحث عن 34 سجينا فروا من السجن، مستغلين الحريق الذي سبقته أعمال الشغب.
يذكر أن 113 سجينا فروا من محبسهم في مقاطعة آتشيه الإندونيسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أعمال شغب في أحد السجون.
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