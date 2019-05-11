طريقة عمل القراقيش بـ3 وصفات

يحرص الكثيرون في مصر على تناول القراقيش على وجبة الإفطار صباح أول يوم في عيد الفطر، وأيضا في الأوقات العادية، وحتى تحصلوا على قراقيش ناجحة لها مذاق جيد نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل القراقيش بالعجوة، وطريقة عمل القراقيش بالشمر والينسون، وطريقة عمل القراقيش باللبن الرايب، وفقا للعين الإخبارية.

طريقة عمل القراقيش بالعجوة:

المقادير

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السمن.

كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

كمية من الماء الدافئ للعجن حسب الاحتياج.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

مقادير الحشوة:

نصف كيلو من العجوة المفرومة.

نصف كوب من السمن.

2 ملعقة من السمسم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

الطريقة:

نحضر وعاء كبير الحجم ويتم وضع الدقيق والملح والبيكنج بودر به.

نضيف المحلب ويتم تقليب المكونات، ونصنع حفرة في المنتصف ويوضع بها السمسم.

يتم تسخين السمن والزيت حتى بداية الغليان، ثم إضافتهما مباشرة في منتصف حفرة الدقيق.

يتم التقليب بملعقة خشبية ببطء حتى تتداخل جميع المكونات.

نحضر كوبا من الماء الدافئ، وتضاف إليه الخميرة الفورية والسكر، وتترك لمدة 5 دقائق.

يتم فرك العجين باليد بعد أن يبرد تماما، ويضاف إليه خليط الخميرة.

نستمر في عجن المكونات مع بعضها، مع إضافة الماء الدافئ حسب احتياج العجينة حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تترك العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا.

نحضر حشوة العجوة من خلال خلط العجوة المفرومة مع السمن والسمسم مع التقليب الجيد.

تقسم العجينة إلى أقسام متوسطة الحجم ويتم فردها على سطح مدهون بقليل من الزيت.

نضع العجوة داخل كل قطعة عجين ونقوم بلف العجين على العجوة.

يتم تقطيع العجينة باستخدام السكين حتى يتم الحصول على الشكل الذي ترغبين به.

ترص في صينية الفرن على أن يتم ترك مسافة قليلة بين وحدات القراقيش بها، وتترك الصينية جانبا لمدة 3 ساعات بعد تغطيتها بورق نايلون.

توضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط، وتترك حتى تمام النضج ونحصل على لون ذهبي لها.

تترك حتى تبرد ويتم رصها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل القراقيش بالشمر والينسون:

المقادير:

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كيلو من الدقيق.

كوب من الزيت.

كوب من السمن.

كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة من اليانسون.

ملعقة من الشمر.

2 ملعقة من السمسم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

الطريقة:

في كوب من الماء تتم إذابة السكر والخميرة، وتترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

يتم خلط الدقيق والملح والشمر والسمسم مع التقليب.

نسخن الزيت والسمن على النار ولكن دون أن يغلي.

نضيف إلى خليط الدقيق الينسون والزيت والسمن مع التقليب بشكل جيد.

نضع خليط الخميرة مع القليل من الماء، ونعجن المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تترك حتى تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة في مكان دافئ.

نحضر العجينة ويتم فردها وتقطيعها إلى قطع صغيرة أو دوائر أو أصابع.

ترص في صينية وتترك مرة أخرى لمدة لا تقل عن ساعتين.

توضع في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط حتى تمام النضج.

طريقة عمل القراقيش باللبن الرايب

طريقة عمل القراقيش باللبن الرايب:

المقادير:

كيلو من الدقيق.

كوب سمن.

ملعقة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

كوب من اللبن الرايب.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

الطريقة:

نخلط الخميرة مع السكر والماء الدافئ، وتترك جانبا حتى تتفاعل.

نضع في وعاء كبير الدقيق والملح.

يتم تسخين السمن، ويضاف إلى الدقيق مع التقليب.

نضيف خليط الخميرة وتقلب المكونات ونضع اللبن الرائب، ويتم عجن المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تترك العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة ويتم فردها وتقطيعها إلى أصابع متوسطة الحجم.

ترص في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، وتوضع بالفرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي.. وبالهناء والشفاء