فوائد الإفطار على التمر.. تعرف عليها

يحتاج الصائم لتعويض ما فقده خلال ساعات الصيام من نقص في نسب السكر وبعض المعادن المهمة في الدم، ويعدّ التمر مصدراً مهماً للطاقة لاحتوائه على فيتامينات B1 وB2.

وتنصح الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة في مصر، بتناول التمر عند الإفطار، لاحتوائه على سكريات حرّة سهلة الامتصاص أهمها الفركتوز والجلوكوز، إذ يمتصها الجسم مباشرةً ما يرفع نسبة السكر ويعطي الجسم طاقة مباشرة.

وعددت الدكتورة فرح حسين وفقاً للعين الإخبارية، فوائد تناول التمر على الإفطار يومياً وهي:

التمر سريع الهضم والامتصاص خلال دقائق، ما يسرّع عملية إمداد الجسم بالطاقة، فيعوِّض نقص السكر في الدم نتيجة الصيام والحركة وبذل الجهد فلا يفتر الصائم ولا يتعب.

يقوّي الكبد والقلب والكلى لاحتوائه على الفيتامينات والأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والماغنيسيوم والزنك في صورة سهلة وسريعة الامتصاص.

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يحفز المعدة والأمعاء على إفراز الأنزيمات الهاضمة فيسهل هضم باقي وجبة الإفطار بما تحتوي من البروتينات والكربوهيدرات.

يساعد على تصحيح حموضة البول الناتجة من الصيام، خصوصاً في شهور الصيف، مما يقي الجسم من تكون الحصوات.

غني بالألياف الغذائية، مما يجعل الصائم يشعر بالشبع فلا يندفع إلى تناول الطعام بصورة كبيرة تضر بجهازه الهضمي وتسبب زيادة الوزن.

الاعتماد على التمر في كسر الصيام يؤدي للتحكم في الشهية وبالتالي خسارة الوزن.