حثت السلطات اليابانية السياح على عدم تناول الطعام أثناء المشي في المناطق السياحية؛ حفاظا على البيئة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مدينة كاماكورا اليابانية أصدرت مرسوما في أبريل/نيسان يحث السياح على تناول الطعام أثناء المشي؛ حفاظا على نظافة المدينة وحماية للبيئة من مخلفات العبوات وبقايا الطعام، التي قد تجذب الحيوانات وتسبب الفوضى، وفقا للعين الإخبارية.
وقال ممثل عن كاماكورا، التي تقع على بعد 30 كيلومترا من مدينة يوكوهاما، إن المرسوم يهدف للتوعية بهذه المشكلة بدلا من فرض عقوبات على المسافرين، مشيرا إلى عدم فرض غرامات على من ينتهكون هذا الطلب.
وتضم كاماكورا بعضا من أشهر المعابد، فضلا عن شواطئها الرائعة، وذكرت صحيفة "اليابان اليوم" Japan Times أن عدد من يزور شارع كوماتشي دوري يوميا يتراوح بين 50 و60 ألفا.
وأوضحت أن الشارع يبلغ طوله 350 مترا فقط، ويحوي عددا كبيرا من المحال التجارية، ويعد من الوجهات التي يجب أن يتوقف المسافرون لزيارتها.
ووفقاً لـ"سي إن إن"، فإن القلق بشأن تناول الطعام أثناء المشي غير متعلق بالمخلفات فقط، إذ يعتقد كثير من اليابانيين أن المشي أو ممارسة أنشطة أخرى أثناء تناول الطعام سلوك غير مهذب، كونه يعني عدم تقدير الطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر مدينة كاماكورا تطلب من السياح عدم الأكل أثناء المشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.