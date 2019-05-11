الإمارات تُعين قاضيين أميركيين في المحكمة التجارية بأبوظبي

اسماء السيد - ابوظبي: عينت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اثنين من القضاة الأميركيين في محاكم أبوظبي التجارية في خطوة "غير مسبوقة"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.
وقالت الوكالة إن القاضيين سيعملان في الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية الابتدائية للنظر في المنازعات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
والقاضيان المنتدبان هما، أوران وايتنج، والقاضية كولين ماري اوتول.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء أن الخطوة تأتي "من أجل المساهمة في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وعولمة خدمات المحاكم وإتاحتها للجميع من دون حواجز لغوية".
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق مبادرة اعتماد اللغة الإنكليزية في المحاكم في أبو ظبي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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