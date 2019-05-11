دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تقدم أجهزة ThinkPads هذا العام مع معالج AMD وسعر يبدأ من 939 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة لينوفو مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول ThinkPads، حيث تقدم لينوفو إصدارات هذا العام بإختيارات جديدة في التكونيات مع معالج AMD من بين مميزات أخرى.

أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن جهاز الحاسب المحمول ThinkPads T495 الذي يتوفر خلال شهر مايو بسعر يبدأ من 939 دولار، كما كشفت عن كلاً من أجهزة ThinkPads X395 و ThinkPads T495s حيث من المقرر أن تتوفر هذه الإصدارات في شهر يونيو بسعر يبدأ من 1089 دولار.

ومن المقرر أن تنطلق هذه الإصدارات مع الجيل الثاني من معالج Ryzen 7 Pro من AMD، إلى جانب رسوميات Vega كإختيارات جديدة في تكوينات الأجهزة.

وتقدم لينوفو الإصدارات الجديدة بتصميم مميز باللون الأسود مع ملمس ناعم لهكيل الحاسب، كما تأتي هذه الإصدارات بمعايير MIL-SPEC التي تضمن كفاءة تصميم الجهاز لمقاومة الخدش والتصدع أو السقوط العرضي أو الصدمات.

ويأتي كلاً من جهازي ThinkPads T495s وThinkPads T495 بحجم 14 إنش في الشاشة، بينما تقدم لينوفو ThinkPads X395 بحجم 13 إنش في الشاشة، كما تأتي الأجهزة ببرمجيات الحماية ThinkShield القابلة للتخصيص من لينوفو، أيضاً تدعم الأجهزة بتقنية ThinkPad Privacy Guard التي تدعم المستخدم في الحفاظ على خصوصية محتوى الشاشة الذي سيظهر فقط للمستخدم عند الجلوس في مواجهة الحاسب مباشرة.

Advertisements

ومن المقرر أن تأتي برمجيات ThinkPad Privacy Guard بترقية جديدة خلال شهر يوليو، حيث تقدم لينوفو من خلالها ميزة التنبيهات عند إكتشاف وجود متطفلين على الشاشة، أيضاً لدعم المستخدمين بمستوى جديد من الحماية تقدم لينوفو ThinkShutter وهو منزلق يدعم تغطية كاميرة webcam لحماية المستخدم من خطر التجسس عن طريق الكاميرة.

ويأتي كلاً من جهازي ThinkPads T495s وThinkPads T495 بحجم 14 إنش في الشاشة مع دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع نسبة سطوع 400 nit، بينما يأتي جهاز X395 بدقة عرض 1080 بيكسل.

أيضاً إلى جانب معالج AMD تقدم لينوفو الأجهزة مع تقنية FreeSync من AMD والتي تدعم أعلى معدل تحديث للإطارات مع عرض إنسيابي للإطارات.

من جانب أخر تأتي الأجهزة مع ميكروفونات بعيدة المدى، مع مجموعة من المنافذ منها منفذ USB A 3.1، ومنفذ USB C، ومنفذ HDMI إلى جانب فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة خارجية microSD.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تقدم أجهزة ThinkPads هذا العام مع معالج AMD وسعر يبدأ من 939 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.