داعية مصري يفتي بـ"حرمانية سب إسرائيل" ... وتل أبيب تحتفي بالفتوى

ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية "DMC" المصرية، بعدم توجيه الشتائم إلى كلمة "إسرائيل" لأنها في الأصل اسم نبي ولها مكانة خاصة في الإسلام.

وتابع أن "على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا".

وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية، عبدالله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن إسحق.

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وتابع الجندي "النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل"، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها (دولة إسرائيل) حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.

​ومن جانبها احتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية برأي الداعية المصري، ووضعت مقطع مصور للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "هل تعلم ان شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر".

وتفاعل الكثير من التغريدة بين مؤكد على رأي الداعية المصري، وبين رافض الربط بين اسم النبي إسرائيل، وبين دولة إسرائيل. وشاهد المقطع المصور الذي نشرته الخارجية الإسرائيلة ما يقرب من 100 ألف مرة في حوالي 5 ساعات فقط.