السودان.. وفد "نوايا حسنة" من حركة متمردة يصل الخرطوم

الخرطوم / الخليج 365

وصل العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، وفد "نوايا حسنة" من الحركة الشعبية - قطاع شمال، للتعبير عن دعم "الحراك الشعبي".

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الوفد يتكون من 7 أفراد، وتوجه مباشرة إلى مقر الاعتصام قرب قيادة الجيش.

وفي مؤتمر صحفي، قال مبارك أردول، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن الخطوة تأتي دعما للحراك، وللدفع نحو "وضع أجندة الحرب والسلام وقضايا المهمشين ضمن أولويات المرحلة المقبلة".

ودعا أردول المجلس العسكري إلى إلغاء الأحكام الغيابية بحق قادة في الحركة، لتهيئة دخولهم الخرطوم.

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وأشار في هذا الإطار أن نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان، وأمينها العام، خميس جلاب، سيصلان العاصمة خلال 10 أيام.

ومنذ يونيو/حزيران 2011، تخوض الحركة، بقيادة "مالك عقار"، تمردًا مسلحًا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتتشكل الحركة بالأساس من مقاتلين انحازوا إلى جنوب السودان في حربه مع الخرطوم، قبل أن تنتهي باتفاق سلام أُبرم عام 2005، مهد لانفصال جوبا عبر استفتاء شعبي، عام 2011.

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