الإفطارات الجماعية.. موروث عثماني رمضاني لا يغيب عن مساجد كركوك

كركوك (العراق) / الخليج 365

يواصل سكان محافظة كركوك شمالي العراق إحياء تقليد عثماني عمره قرون يتمثل في إقامة مآدب إفطار جماعية خلال رمضان في العديد من مساجد المحافظة.

وفي حديث مع الخليج 365، قال خطيب مسجد الجليل في كركوك، "يونس دباغ أوغلو"، إنهم يواصلون التقليد الرمضاني العثماني في مساجدهم عبر إقامة مآدب إفطار جماعية.

وأضاف دباغ أوغلو أن المآدب تُنظم يوميا من أول رمضان وحتى عيد الفطر سنويا في بهو مسجد الجليل في كركوك.

ولفت إلى أنه "عادة ما يشارك في المأدبة الفقراء والمشردين والمهاجرين".

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وأشار الخطيب إلى أن تقليد إقامة مآدب الإفطار الرمضاني تتوارثه المساجد في كركوك منذ مئات السنين.

وبيّن أن المآدب تقام عبر تبرعات سكان كركوك، وأن قرابة 50 شخصا يفطرون في ساحة مسجد الجليل يوميا.

وأوضح دباغ أوغلو أن وجبات الإفطار تتضمن أطعمة شعبية خاصة بمدينة كركوك، وأن المأدبة تكون مفتوحة أمام عامة السكان.

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