العين الاماراتي يدخل في مفاوضات جديدة مع نجم نادي #الهلال

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللجنة الفنية، ترى في إدواردو، اللاعب القادر على قيادة مشروع العين الجديد، من أجل العودة إلى البطولات مرة أخرى.

ويحاول العملاق الإماراتي، استغلال الخلافات بين إدواردو وإدارة الهلال، حيث طلب اللاعب البرازيلي، الاجتماع مع المسئولين في النادي، لحسم مستقبله.

حيث أكدت التقارير على أن الدوسري، رفض عرض العين، وأبدى موافقته المبدئية على التجديد مع الهلال، خاصة بعد تدخل أحد رجال الأعمال وتكفله بقيمة العقود الجديدة.