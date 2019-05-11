العين الاماراتي يدخل في مفاوضات جديدة مع نجم نادي #الهلال

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صحيفة الخليج الإلكترونية
فجرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية، بشأن فتح نادي العين الإماراتي، خط مفاوضات مع نجم جديد في صفوف الهلال، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت مصادر اماراتية، عن طرح اللجنة الفنية بنادي العين، اسم النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال، كأحد المرشحين بقوة للانضمام إلى الفريق، في الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اللجنة الفنية، ترى في إدواردو، اللاعب القادر على قيادة مشروع العين الجديد، من أجل العودة إلى البطولات مرة أخرى.
ويحاول العملاق الإماراتي، استغلال الخلافات بين إدواردو وإدارة الهلال، حيث طلب اللاعب البرازيلي، الاجتماع مع المسئولين في النادي، لحسم مستقبله.
حيث أكدت التقارير على أن الدوسري، رفض عرض العين، وأبدى موافقته المبدئية على التجديد مع الهلال، خاصة بعد تدخل أحد رجال الأعمال وتكفله بقيمة العقود الجديدة.
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