لاتسيو يبقي اماله بالتأهل الأوروبي بفوز ثمين على #كالياري

صحيفة الخليج الإلكترونية رويترز حقق نادي ​لاتسيو​ فوزا مهما على ​كالياري​ 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الأخير في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، ليبقي على اماله بالتأهل الأوروبي في الموسم المقبل. Advertisements وسجل لويس البيرتو هدف لاتسيو الأول في الدقيقة 31، ليعود خواكين كوريا ويسجل الثاني في الدقيقة 53. وفي الوقت البدل الضائع، تمكن ليوناردو بافوليتي من تقليص النتيجة لأصحاب الأرض لتشهد اخر الدقائق محاولات عديدة لتعديل النتيجة لينتهي بعدها اللقاء بفوز الضيوف بثلاث نقاط مهمة. ورفع لاتسيو رصيده الى 58 نقطة في المركز السابع بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا، بينما تجمد رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز ال 13.

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