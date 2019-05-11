“خالد بن مشيط” ” نهضة بلادنا مستمرة في ظل خادم بيت الله الحرام

ابها

أوضح محافظ خميس مشيط ” خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ” أن بلادنا العظيمة تكون دوما في سباق مع الزمن للنهوض ببلادنا أرضا وإنسانا ، وهذا المنهج الذي إنتهجه قادة هذه البلاد السلف والخلف ، ومن خلفهم الشعب الأبي الوفي .

وأضاف وإستنادا على ذلك ، إنطلقت خطط التطوير والإعمار الذي شمل شتى مجالات الحياة ، ليمتاز كل عهد من العهود الزاهرة بمنحز يحدث نقلات نوعية ،، ليأتي عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ،ويرفع ولي عهده المسدد الملهم لواء التحديث والتطوير الذي شمل شتى مناحي الحياة من خلال رؤية 2030، وانطلقت فرق العمل الوطنية تعمل ليل نهار كل في مجاله ؛

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وبين “بن مشيط ” أنزمنطقة عسير التي يقود فرق العمل العاملة فيها أميرها الشاب الطموح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بهمة تعانق السحاب ، ولا تقبل بالمستحيل ، لتحقيق الرؤية الطموحة لبلادنا ، ومن ذلك الجانب الرياضي ، والذي أعطى دعم سموه اللامحدود لرياضة المنطقة قوة دفع غير مسبوقة ، توجت بصعود ناديي أبها وضمك لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،

وأردف يسعدني ويشرفني كمحافظ لمحافظة خميس مشيط أن أتقدم لسموه الكريم بالشكر الجزيل على دعمه المطلق لنادي ضمك الذي حقق نتائج مشرفه في هذا الموسم توجت بصعوده لدوري المحترفين . كما لا يفوتني أن أشيد بدعم أعضاء الشرف ورجال الأعمال الذين دعموا النادي بسخاء غير مستغرب ، في ظل إدارة للنادي طموحة ومتجانسة رئيسا وأعضاء ومسؤلين فنيين وإداريين، أثمرت عن هذا الإنجاز الذي يشعرنا بالفخر ، وبالسعادة ، وبوابة بإذن الله لما هو أكبر وأكمل وأجمل.

وأشاد بأداء اللاعبين والجهاز التدريبي الذين قبلوا بالتحدي الأكبر مع ذواتهم فبذلوا قصارى جهدهم لرفع شعار ناديهم عاليا، وختاما أذكر بتلك العبارة الشهيرة : الوصول للقمة سهل ولكن البقاء فيها صعب ،

لذا أهيب بنادي ضمك وكلي ثقة فيهم رئيسا وأعضاء مجلس إدارة ومسؤلين وفنيين ولاعبين ، أن يثبتون قواعدهم الصلبة في القمة.