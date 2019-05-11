انفوجرافيك : كيف يجري فحص الرياضين؟

صحيفة الخليج الإلكترونية نشر الحساب الرسمي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات فيديو وانفوجرافيك يوضح كيف يجري فحص الرياضين والتأكد من انهم يتعاطون المنشطات أو لا .

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