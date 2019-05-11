لايبزيغ يفرض التعادل السلبي على ضيفه #بايرن_ميونيخ ويستمر الصراع للجولة الأخيرة

صحيفة الخليج الإلكترونية أ ف ب

تأجل الحسم في بطولة ألمانيا لكرة القدم إلى المرحلة الاخيرة الأسبوع المقبل بعد تعادل بايرن ميونيخ المتصدر سلبا مع مضيفه لايبزيغ الثالث، وفوز بوروسيا دورتموند الثاني على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3-2، السبت في المرحلة 33 قبل الاخيرة.

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ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر 6 مواسم، رصيده الى 75 نقطة مقابل 73 لدورتموند الذي ضمن مركز الوصافة على الاقل.

ويلعب بايرن في المرحلة الاخيرة مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت الذي ينافس على مقعد مؤهل الى دوري ابطال اوروبا، فيما يحل دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع راهنا بعد فوزه الكبير على مضيفه نورمبرغ 4-صفر.

ويحتاج الفريق البافاري الى نقطة التعادل ليضمن لقبه التاسع والعشرين نظرا لتقدمه المريح بفارق الاهداف عن دورتموند (+52 مقابل +35).