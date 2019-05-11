المسحل يقترب من رئاسة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم

اقترب ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم من تولي رئاسه الاتحاد خلال الفترة القادمة. ويستهدف المسحل رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الدورة القادمة التي تمتد من 2019 وحتى 2023. وسيغلق ‏باب الترشح فيها يوم الخميس 23 مايو الجاري، فيما سيكون ‏موعد الاقتراع في 29 يونيو المقبل. فرص المسحل زادت في الفوز برئاسه الاتحاد خاصة بعد إعلان خالد المعمر وسلمان المالك ومحمد المسحل، الانسحاب من سباق ‏الترشح ودعمهما له.

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