مشروع #الملك_سلمان ينطلق لتفطير الصائمين في #الكاميرون

الخليج - واس

أقام مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي بجمهورية الكاميرون أمس، حفل افتتاح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإفطار الصائمين لعام 1440هـ الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم استمع الحضور إلي كلمة مدير المركز الإسلامي المكلف في ياوندي أحمد بن مغرم الأحمري أشاد فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لهذا المشروع وغيره من المشاريع الرائدة للمركز التي تخدم الإسلام والمسلمين وتوثق روابط الأخوّة بين المسلمين في هذا الشهر الكريم.

ونوّه “الأحمري” بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكذلك وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، مقدماً شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر في دعم وتوجيه أعمال المركز.

إثر ذلك أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه القنصل نبيل الزهراني، بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لهذا المشروع الضخم الذي ينفذ كل عام، ويحمل اسم خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ضمن سلسلة متصل من مشاريع الخير والبركة الذي تنفذها الشؤون الإسلامية في شتى دول العالم الإسلامي ومنها دولة الكاميرون.

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بعد ذلك ألقى إمام جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الإمام بوبا كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- وما تقوم به من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن هذا المشروع لامس حاجة مسلمي الكاميرون في هذا الشهر الفضيل.

ثم استمع الحضور إلى كلمة توجيهية لموفد وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة في رمضان لعام 1440 أحمد بن مناحي الدلبحي، تحدث فيها عن أهمية الدعاء وأثره في حياة المسلم، وخصوصاً للصائمين في شهر رمضان.

عقب ذلك تناول الجميع مائدة الإفطار لهذا المشروع المبارك.