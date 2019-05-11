صحف عربية: دعوى جنائية ضد البشير والإخوان

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الصحف سلطت الضوء على التحذيرات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية أمس الجمعة، للسفن التجارية من هجمات إيرانية محتملة، والاستعداد الأمريكي لمواجهة ذلك

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على العديد من القضايا والموضوعات، واستعرضت آخر تطورات الأوضاع في السودان، كما أبرزت الأحداث في إدلب، وتناولت استمرار التظاهرات في الجزائر. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن قوى "الحرية والتغيير"، الممثلة للحراك الشعبي السوداني، عقدت للمرة الثالثة اجتماعا لتكوين جسم قيادي لتنسيق أنشطتها، وذكرت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، الذي استمر حتى فجر أمس، بدار حزب الأمة في أم درمان، أنه رغم التباينات بين مكونات التحالف العريض، فإنها أقرب للاتفاق منها إلى الانقسام.

وتحت عنوان "دعوى جنائية ضد البشير بتقويض الدستور"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن النائب العام السوداني قبل دعوى جنائية تقدم بها مجموعة محامين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم الإخوان، الذي كان يسمي نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة التآمر على النظام الديمقراطي القائم في البلاد، وتنفيذ انقلاب

وتحت عنوان "دعوى جنائية ضد البشير بتقويض الدستور"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن النائب العام السوداني قبل دعوى جنائية تقدم بها مجموعة محامين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم الإخوان، الذي كان يسمي نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة التآمر على النظام الديمقراطي القائم في البلاد، وتنفيذ انقلاب عسكري استولوا بموجبه على السلطة، وتتضمن عريضة الدعوى تهما جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على حكومة منتخبة. وقال المحامي المعز حضرة، عضو فريق المحامين الذين تقدموا بالدعوى للنائب العام لـ"الشرق الأوسط" أمس، إنهم تقدموا بدعوى جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري ضد قيادة جماعة الإخوان المسلمين المنضوين تحت لواء "الجبهة القومية الإسلامية"، والرئيس المخلوع عمر البشير. وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أن النائب العام السوداني قبلَ عريضة اتهام تقدم بها عدد من المحامين ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وعدد من قيادات "الإخوان"، إلى النيابة المختصة، بغرض الشروع في التحقيقات بشأن تقويض النظام الدستوري والانقلاب بالقوة على الحكومة الشرعية. هذه الخطوة تأتي بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان، الأحد الماضي، في استجواب البشير في بلاغات بشأن قضايا "فساد مالي وتمويل إرهاب". وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد. بينما أبرزت صحيفة "الخليج" دعوة المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، لجميع الأطراف في السودان إلى العمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة، بما يحقق تطلعات الشعب في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية، وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير، أمس الجمعة، إن سكرتارية مشتركة مكونة من قبل المجلس العسكري وقوى التغيير، حصرت نقاط الخلاف حول وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها الأخيرة، في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية. Advertisements وبالانتقال إلى سوريا، وتحت عنوان "مخاوف دولية من حرب جديدة في إدلب"، أفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الجيش السوري أحبط، أمس، هجوما مضادا للفصائل المسلحة في ريفي إدلب وحماة، في وقت تواصل فيه القصف الجوي العنيف من جانب الطائرات السورية والروسية على مواقع الفصائل المسلحة في شمال غربي البلاد، ودعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، القوات الحكومية السورية لوقف الهجوم على جنوب إدلب. ونفذ الجيش السوري عمليات عسكرية مركزة ضد التنظيمات المسلحة على امتداد ريفي حماة وإدلب، وكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد في إطار الرد على هجماتها المتكررة. بينما أشارت "الشرق الأوسط" إلى ظهور بوادر توتر بين أنقرة ودمشق في إدلب لدى مطالبة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوات النظام السوري بالانسحاب إلى الخطوط التي كانت فيها قبل الهجوم الأخير على شمال حماة وغرب إدلب.

وقال أكار إنه على هذه القوات أن توقف الهجمات في شمال غربي سوريا وتعود إلى المناطق المذكورة في اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا في 17 سبتمبر الماضي. وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة مغلقة حول الوضع في سوريا. وصرح سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة مارك بكستين، للصحفيين قبل الجلسة: "سنحصل على تقرير حول الوضع الإنساني (في سوريا) وسنطلب بعد ذلك ضمانات حول اتفاق وقف التصعيد (من روسيا وإيران وتركيا) بأنها تقوم بعملها، مع التأكد من أن هناك وقفًا للتصعيد". وفي فلسطين، ذكرت "الخليج" أن نحو 200 ألف فلسطيني من القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن محافظات الضفة الغربية المحتلة ممّن تزيد أعمارهم على الأربعين عاما، ومن المسلمين من جنسيات أجنبية، أمس، أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء إيمانية وروحانية عمّت "الأقصى" والمدينة المقدسة وبلدتها القديمة. وركز خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم محمد علي، في خطبته، على شهر رمضان وفضائله، وأهمية استثماره في التوبة والتعبد. وتحت عنوان "واشنطن تعزز قواتها في الشرق الأوسط بصواريخ باتريوت"، كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أمس الجمعة، أنها أرسلت بارجة هجومية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، للانضمام إلى حاملة الطائرات "يو إس إس إبراهام لينكولن". وتناولت صحيفة "القبس" الكويتية التحذيرات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية أمس الجمعة، للسفن التجارية من هجمات إيرانية محتملة. وحول الأوضاع في الجزائر ذكرت "الاتحاد" أن آلاف الجزائريين تظاهروا أمس في عدة ولايات في أول جمعة في شهر رمضان المبارك، ضمن الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الثاني عشر، للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم. ورغم الصيام فإن المتظاهرين تجمعوا في الشوارع منذ صلاة الجمعة تحت شعار "جمعة الصمود"، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تحمل مطالبهم، وتهاجم رموز نظام بوتفليقة.

وفي الجزائر العاصمة، كان لافتا أن قوات الدرك الوطني (التابع للجيش) لم تغلق مداخل العاصمة بالحواجز كما اعتادت كل جمعة، وسمحت للمتظاهرين القادمين من ولايات أخرى بالالتحاق بالعاصمة.

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