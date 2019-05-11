باكستان تشتعل بمواجهات إرهابية حدودية وهجوم مسلح على فندق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن باكستاني" target="_blank">الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل شخص في تبادل لإطلاق نار بين قوات الأمن ومسلحين هاجموا فندقًا جنوب غربي البلاد.

وقال الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش، في بيان له: إنّ ثلاثة مهاجمين اقتحموا فندق "بيرل كونتيننتال" بمدينة جوادار الساحلية بولاية بلوشستان.

وأفاد البيان، بأنّ المسلحين قتلوا حارس الأمن الذي حاول التصدي لهم، وتمكنوا من دخول الطابق الأرضي فيه، وأشار إلى أن السلطات أجلت غالبية نزلاء الفندق.

ومن غير الواضح عدد النزلاء الذين كانوا داخل الفندق عندما وقع الاعتداء.

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يشار أن مدينة جوادار، تعد أحد مراكز النشاط في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني.

في شأن باكستاني آخر، تم الإعلان عن مقتل 15 إرهابيًّا أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي الإيرانية.

وأشار قائد قوات الحدود الباكستانية معظم جاه أنصاري في إحاطة لمجلس شيوخ بلاده, إلى إطلاق قوات بلاده عملية ضد المتورطين في حادثة قتل 14 شخصًا، بعد إيقاف حافلات ركاب في ولاية "بلوشستان" (جنوب غرب) في 18 أبريل الماضي.

وأوضح أن قوات الأمن اشتبكت مع مجموعة مسلحين، بينما كانت تحاول العبور إلى إيران، وقتلت 15 إرهابيًّا في إطار العملية، وأوضح أنّ الإرهابيين المقتولين هم منفذو حادثة قتل الركاب في "بلوشستان".

وكانت "جبهة تحرير بلوشتسان" التي تتشكل من ثلاث منظمات بلوشية، أعلنت مسئوليتها عن الهجوم الذي نفذه مجهولون متنكرون بزي حرس الحدود، بعد أن نصبوا حاجزا على أحد الطرقات، وأوقفوا 3 - 4 حافلات وقتلوا 14 عسكريًّا ينتمون للجيش.