طبول الحرب تدق.. تعزيزات عسكرية أمريكية لمواجهة التهديد الإيراني

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن مسئول أمريكي أن وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدًا متناميًا من إيران.

ويأتي القرار بعدما عجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية وإرسالها قاذفات من طراز بي 52 إلى الشرق الأوسط عقب دلائل رأت أنها تشير إلى احتمال استعداد إيران لشن هجوم.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها سترسل عدة قاذفات من طراز بي 52 إلى منطقة الخليج، لردع إيران عن القيام بأي "هجوم" قد تكون تعد له.

وأوضح البنتاجون أن هذا الانتشار تبرره "مؤشرات واضحة في الآونة الأخيرة تشير إلى أن القوات الإيرانية وشركاءها يعدون للقيام بهجوم محتمل على القوات الأمريكية".

وللولايات المتحدة حاليا نحو 5200 جندي في العراق وأقل من 2000 في سوريا.

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وقال بومبيو الاثنين الماضي: "إذا أحدثت تلك الأعمال هجوما محتملا، وإذا نفذوها بالوكالة عبر طرف ثالث مثل ميليشيا حزب الله، فسوف نحاسب القيادة الإيرانية مباشرة ".

وكان مستشار الأمن القومي جون بولتون أعلن الأحد الماضي نشر حاملة طائرات ومجموعتها الجوية والبحرية في منطقة الخليج، مضيفا أنّ هذا الانتشار يبعث "رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني: سنردّ بلا هوادة على أي هجوم ضدّ مصالح الولايات المتحدة أو حلفائنا".

وأكّد مستشار الأمن القومي الأمريكي أنّ "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، لكنّنا على استعداد تامّ للردّ على أيّ هجوم، سواء تمّ شنّه بالوكالة أو من جانب الحرس الثوري أو من القوات النظامية الإيرانية"، من دون أن يحدّد طبيعة التهديدات المنسوبة لطهران.

وقاذفات بي-52 ضخمة الحجم تطير مسافات طويلة وقادرة على حمل صواريخ كروز وسلاح ذري.

وتشير التعزيزات العسكرية التي دفعت بها واشنطن إلى منطقة الخليج إلى أن الولايات المتحدة تبدي حزما أشد في مواجهة الأنشطة الإيرانية الرامية لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.