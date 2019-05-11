رسوم متحركة جديدة من "واتس أب"

يختبر تطبيق "واتس آب" وضع ملصقات رسوم متحركة على غرار ما هو متاح بالفعل على تطبيق "فيس بوك ماسنجر". ويجري إطلاق نسخة تجريبية من "واتس آب" يمكنها دعم وجود هذه الملصقات بعد وقف تجربتها سابقاً. وبعد انتهاء التجارب، تُفعّل الملصقات المتحركة تلقائياً على الجوالات والحواسب، بيد انه لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإطلاقها.

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