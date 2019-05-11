شكرا لقرائتكم مادورو يعتبر المدير السابق للاستخبارات الفنزويلية "جاسوساً" لأميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب، رويترز – | منذ 3 ساعات في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 17:08

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المدير السابق لأجهزة الاستخبارات كريستوفر فيغيرا بأنه "جاسوس" لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، واتهمه بتنسيق تمرد عسكري فاشل في البلاد.



وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس فرار فيغيرا، بعد المحاولة الفاشلة، مشيراً الى رفع اسمه من لائحة العقوبات الأميركية.

واعتبر مادورو أن فيغيرا "نسّق الانقلاب" الفاشل الذي دعا إليه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غاويدو، في 30 نيسان (ابريل) الماضي. وأضاف: "نجحنا في إثبات أن سي آي إي جنّدته قبل أكثر من سنة، وأنه كان خائناً وجاسوساً ومندساً. وسيدفع ثمن خيانته قريباً".

جاء ذلك بعدما اتهم القضاء الفنزويلي 10 نواب معارضين بـ "الخيانة العظمى" و"التآمر"، أبرزهم إدغار زامبرانو، نائب رئيس البرلمان غوايدو. وأعلنت المحكمة العليا وضع زامبرانو في احتجاز موقت في سجن الشرطة العسكرية في فورت تيونا، أبرز مجمّع عسكري في كراكاس.

وقالت ليليا كاميخو، محامية زامبرانو، إنها لا تعرف سبب نقل موكّلها إلى سجن لـ "الشرطة العسكرية، فيما هو مدني". وأضافت ان "حقوقه تُنتهك منذ توقيفه. لم نتمكن من الاطّلاع على ملفه، كما لم يتمكّن من توكيلنا بوصفنا محامين عنه".

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لكن خوان مانويل رافاي، وهو محام متخصص في الملفات الدستورية، اعتبر أن "زامبرانو نُقل إلى هذا السجن لأن (السلطة) ترى وجوب أن يُحاكم بموجب القانون العسكري".

ومن النواب العشرة المتهمين، لجأ ثلاثة إلى مقار ديبلوماسية أجنبية، فيما أعلن رابع هو لويس فلوريدو أنه فرّ إلى كولومبيا المجاورة، كي "يحتمي من نظام مستعد لسجن نواب".

الى ذلك، دانت البحرية الفنزويلية توغّل سفينة حربية أميركية في منطقتها الاقتصادية الحصرية، قرب حدود مياهها الإقليمية.

وأعلنت كراكاس أن السفينة "يو أس سي جي جيمس" اقتربت حتى نقطة تبعد 14 ميلاً بحرياً من سواحل فنزويلا، قبالة مرفأ لاغوايرا. وأمرتها سفينة دورية فنزويلية عبر اللاسلكي بمغادرة المنطقة، وامتثلت للأمر.

في غضون ذلك، وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا لتشمل قطاعَي الخدمات الدفاعية والأمنية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إمكان فرض عقوبات على الشركات الأميركية والأجنبية التي تتعامل مع قطاعَي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا، إضافة الى العقوبات على الشركات العاملة في قطاعَي النفط والمصارف.