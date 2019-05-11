شكرا لقرائتكم مسلحون يقتلون أربعة مدنيين وسط مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 17:04

باماكو - أ ف ب - قتل مسلحون مجهولون 4 مدنيين في وسط مالي، كما ذكر قريب لأحد الضحايا ويدعى علي أوغوبارا ومسؤول في جمعية ومصدر أمني لوكالة "فرانس برس".



وقال أوغوبارا لـ"فرانس برس" إن "أخي كان مع أشخاص آخرين عائدين على دراجة نارية من سوق باندياغارا، وفتح مسلحون النار عليهم". وأضاف أن "أربعة مدنيين قتلوا على الفور وجرح اثنان آخران وفر المهاجمون على الفور".

وأكد المسؤول في جمعية تنمية دائرة باندياغارا سيدو تيبينه الوقائع. وقال: "إنه هجوم جبان ووحشي. المدنيون كانوا يغادرون باندياغارا متوجهين إلى قرية تيغرو". وأضاف: "نطلب من الحكومة إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن السكان المدنيين".

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وأشار إلى "وجود الكثير من الأسلحة والعصابات في المنطقة"، لافتاً إلى نقل الجريحين إلى مركز صحي "للحصول على الإسعافات الأولية". وأكد مصدر أمني مالي أيضاً مقتل "أربعة مدنيين بأيدي مسلحين بالقرب من باندياغارا".

وكان 18 مدنياً قتلوا الأسبوع الماضي في كمينين نصبهما مسلحون بفارق يومين في المنطقة ذاتها وسط مالي. وسيطرت على شمال مالي في آذار (مارس) 2012 جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، طُرد جزء كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق عام 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمراً.

ومنذ العام 2015، امتدت هجمات الارهابيين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار، خصوصاً بوركينا فاسو والنيجر. وتضاف هذه الهجمات إلى نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 500 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي عام 2018، بحسب الأمم المتحدة.