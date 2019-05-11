شكرا لقرائتكم "داعش" يعلن "ولاية" في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - رويترز - | منذ 5 ساعات في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 16:07

أعلن تنظيم "داعش" تأسيس "ولاية" في الهند، بعد مقتل مسلح تفيد معلومات بأنه مرتبط بالتنظيم، خلال اشتباك بين مسلحين وقوات أمن في إقليم كشمير المتنازع عليه.



وأعلنت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الولاية الجديد، مشيرة الى أن اسمها "ولاية الهند"، ومضيفة أن "داعش" أوقع ضحايا من الجيش الهندي في بلدة أمشيبورا في منطقة شوبيان في كشمير.

ويتفق إعلان التنظيم مع بيان أصدرته الشرطة الهندية الجمعة، ورد فيه أن مسلحاً يُدعى إشفاق أحمد صوفي قُتل أثتاء اشتباك في شوبيان.

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وذكر مسؤول عسكري ان صوفي انضمّ الى جماعات مسلحة في كشمير، خلال أكثر من 10 سنين، قبل مبايعته "داعش". ورجّح أن يكون صوفي آخر مسلّح في كشمير على صلة بالتنظيم.

وأشارت مصادر في الشرطة والجيش الى أن شبهات كانت تدور حوله، في هجمات بقنابل يدوية استهدفت قوات أمن في المنطقة.

يأتي إعلان "داعش" تأسيس ولاية جديدة، بعد طرد مسلحيه الشهر الماضي من دولة "الخلافة" التي أعلنها في العراق وسورية.