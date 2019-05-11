شكرا لقرائتكم لولا يعتبر بولسونارو "مريضاً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 15:17

اتهم الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الحالي جايير بولسونارو بأنه "مريض يعتقد بأن مشكلة البرازيل تُحلّ بالأسلحة".



لولا الذي يقضي عقوبة بسجنه 8 سنوات و10 أشهر، بعد إدانته بفساد، اعتبر أن "مشكلة البرازيل تُحلّ بالكتب والمدارس". لولا الذي يقضي عقوبة بسجنه 8 سنوات و10 أشهر، بعد إدانته بفساد، اعتبر أن "مشكلة البرازيل تُحلّ بالكتب والمدارس". جاء ذلك بعدما وقعّ بولسونارو اليميني المتطرف، مرسوماً سيُتيح لآلاف البرازيليين حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم. وبين المسموح لهم بحمل سلاح، النواب ومسؤولو القضاء وسائقو الشاحنات والمحامون وصحافيون. لكن منتقدي القرار يعتبرون أنه غير دستوري وسيفاقم العنف.



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