شكرا لقرائتكم حكومة لبنان تبدأ القرارات الموجعة وترفع الضريبة على الفوائد للمودعين والمصارف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 02:14

قرر مجلس الوزراء اللبناني في الجلسة التاسعة التي ترأسها رئيسه سعد الحريري أمس للبت بأرقام موازنة العام الحالي، رفع الضريبة على فوائد الإيداعات للمودعين والسندات التي تحملها المصارف من 7 في المئة إلى 10 في في المئة لمدة 3 سنوات على أن تعود إلى ما كانت عليه بعدها. وكان هذا الإجراء خضع للأخذ والرد في الأسابيع الأخيرة بين مؤيد ومعارض له، لا سيما من قبل المصارف، في سياق البحث في خفض عجز الموازنة بتقليص الإنفاق على القطاع العام، وزيادة الواردات بعدما تصاعد هذا العجز عما هو مقدر له في موازنة 2018 ، وتجاوز ما تعهدت به الحكومة أمام المانحين في مؤتمر "سيدر" قبل نيف وسنة أي زهاء 8 في المئة، مع خفضه نقطة كل سنة على مدى 5 سنوات، في إطار الإصلاحات المطلوبة منها كشرط لمساعدة الاقتصاد اللبناني المأزوم على النهوض. وتزامن رفع الضريبة على أرباح الفوائد مع تدبير آخر قضى بحصر تطبيق التدبير الرقم 3 في القوات المسلحة (الاستنفار الأعلى الذي يرفع الراتب ويضاعف بدل التقاعد) على القوى التي تتولى الخدمة على الحدود مع إسرائيل.



وفيما نسبت مصادر وزارية إلى الحريري قوله أن المصارف لا تعارض زيادة الضريبة على الفوائد، دعت مصادر معنية إلى ترقب ردة فعل جمعية المصارف في هذا الصدد خصوصا أن مصرفيين رأوا في هذه الزيادة إجحافا في حقهم لأن المصارف تدفع عدة ضرائب على أرباح الفوائد في هذه الحالة، إضافة إلى الضريبة على الشركات وعلى توزيع الأرباح.

وباشرت الحكومة في الجلسة التاسعة اتخاذ قرارات تتعلق بالأرقام بعد الكثير من الجدال والأخذ والرد حول الاقتراحات لخفض الإنفاق وزيادة الواردات في الموازنة التقشفية التي يحتاجها لبنان لتفادي المزيد من التدهور في ماليته ووضعه الاقتصادي، ما أخر إقرار مشروع الموازنة وإحالته إلى البرلمان من آخر الأسبوع الماضي إلى مطلع الأسبوع الحالي، ثم تقرر تمديد جلساتها إلى مساء غد الأحد. وقالت مصادر سياسية ل"الحياة" أن سبب التأخر في الإيفاء بوعود إنجاز الموازنة سريعا الإرباك الذي ظهر في داخل الحكومة حول الأرقام التي احتاج وزراؤها أكثر من مرة إلى التدقيق في أرقام أي إجراء يتم اللجوء إليه في لخفض العجز. كما أن التحركات الاحتجاجية المرشحة للتصاعد على تدابير الحكومة عادت إلى الشارع بقوة أمس.

وشرح وزير الإعلام جمال الجراح قرارات جلسة الحكومة أمس قائلا:

"كانت جلسة طويلة ، لكنها منتجة جدا في المواد العالقة، التي أقر معظمها، وتحديدا رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من 7 إلى 10% لمدة ثلاث سنوات. بعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7% ويكون وضعنا المالي والاقتصادي قد تحسن، وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7%، وربما إلى الـ5%.

أضاف: "في موضوع الأسلاك العسكرية والتقاعد، كان هناك تقاعد مبكر يحصل على الـ18 سنة (سنوات الخدمة)، فأصبح على الـ23 سنة. التقاعد الذي كان يحصل على الـ20 سنة فأصبح على الـ25 سنة، بالنسبة إلى ضباط الاختصاص أضيف إلى سن تقاعدهم ثلاث سنوات. حصل بحث جدي في قانون التدبير رقم 3 والمراسيم الصادرة، والحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي، أما الباقي فيخضع للتدبير رقم 1، لكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3 وتلك التي تخضع للتدبير رقم 2 ورقم 1، بمعنى أنهم يحددوا مع مجلس الوزراء الظروف الاستثنائية التي يمكن للبلد أن يمر بها، ومتى يطبق التدبير رقم 3 أو رقم 2 أو رقم1. أما من هم على الحدود مع العدو الإسرائيلي فهم حكما يخضعون للتدبير رقم 3. وستكون هناك اقتراحات من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية لبت هذا الموضوع.

وأشار الجراح إلى البحث في التقديمات المدرسية لموظفي القطاع العام، ولا بد من دراسة الأرقام بشكل واف أكثر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات وتخفيضها تدريجيا لتخفيف العبء عن الدولة. وكان وزير التربية أكرم شهيب قال إنه جرى خفض هذه التقديمات بنسبة 15 في المئة. وعلق الجراح على ما قاله شهيب بأن "لم نتخذ قرارا بهذا الشأن. هناك اقتراح بنسبة 15% واقتراحات بأكثر، لكن التوجه هو لاتخاذ هذا القرار، في انتظار الاطلاع على الأرقام.

سئل: هل اتخذتم قرارا بتخفيض رواتب السلطات العامة (الرؤساء والوزراء والنواب) 50%؟ فأجاب: الجو إيجابي جدا باتجاه تخفيض كبير على معاشات الهيئات العامة. كان هناك اقتراح بنسبة الـ50% واقتراحات بأقل، نتخذ قرارا بهذا الشأن إما الأحد مساء أو الاثنين ظهرا. لم نتخذ القرار بعد بنسبة الـ50% أو أقل، فالجميع يعرف أن هناك نوابا ووزراء مصدر دخلهم الوحيد هو هذا الراتب، وهناك نواب ووزراء آخرون أنعم الله عليهم. البحث يجري من هذا المنطلق.

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سئل: هل ستكون هناك استثناءات؟ أجاب: نبحث عن الطريقة المثلى، لأن السلطات العامة يجب أن تساهم بتخفيض عجز الموازنة، ولو بشكل بسيط.

وعن اقتطاع رواتب القطاع العام قال: نبت به حين ننتهي من الأرقام.

سئل: هل تم البحث اليوم في مسألة الأملاك البحرية؟

وعن تحصيل الغرامات على المخالفي في استغلال الأملاك البحرية قال: صدر قانون بهذا الشأن في المجلس النيابي، وكنت أنا رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت هذا القانون. وهناك مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بالأسعار، وصدر مرسوم آخر رفع هذه الأسعار، ويتم تطبيقه. هناك بعض المؤسسات دفعت، وأخرى ملفاتها في وزارة المالية قيد البحث، وملفات أخرى كان ينقصها بعض الأوراق، يعمل أصحابها على استكمالها.

وحين قيل له إن الوزير وائل أبو فاعور قال أن الأسعار متدنية أوضح أن

أبو فاعور أعطى رأيه بأن المرسوم الجديد، والذي هو أعلى من القديم، لا يزال قليلا. هذا الأمر سيبحثه مجلس الوزراء، ولكن ليس من ضمن الموازنة، لأنه لا علاقة له بالموازنة، لأن هناك مرسوم ساري المفعول يتم تطبيقه، والناس قدموا طلباتهم ليدفعوا للدولة على أساس هذا المرسوم، وهناك من دفعوا أصلا على أساسه.

وعن رقم واضح لعائدات الأملاك البحرية لهذه السنة أوضح الجراح أن

تقديرات وزير المالية تصل إلى مائة مليار ليرة، لكن توقعاته أيضا أن تكون أكثر بحسب إنجاز الملفات، لأن التقدير الكلي للأملاك البحرية عن الـ23 سنة الماضية كان 800 مليون دولار، هناك من دفع حوالي الـ144 مليار وصلت إلى الخزينة، وهناك مائة مليار وضعها وزير المالية كتقدير أولي في موازنة العام 2019.