شكرا لقرائتكم العسـكريون المتقاعدون يعودون إلى الشـارع: خطوات تصعيدية حتى سحب بنود "الرواتب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 21 ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 23:17

دفع الحديث عن البحث في خيار اقتطاع نسبة معينة من رواتب العسكريين المتقاعدين لتأمين التغطية الصحية إلى التداول مجددا، بهؤلاء إلى خيار الشارع مجددا، لرفع صوت الاحتجاج على المس برواتبهم تحت ستار العمل على خفض العجز في الموازنة، ومهددين بالتصعيد "إلى ما لا تحمد عقباه"، ما دامت الحكومة لا تستجيب لمطلبهم في سحب المواد المتعلقة بالعسكريين.



ولم يتأخر العسكريون في ترجمة أقوالهم أفعالا، حيث أعلنوا أن التصعيد سيستمر وسيطاول كل المناطق "من السيء إلى الأسوأ" حيث تقفل بعض الطرقات والمقرّات الرسمية.

وفي موازاة الجلسة الحكومية المخصصة لمتابعة درس الموازنة، اعتصم العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح بمشاركة النائب شامل روكز، وفي حضور وزير الدفاع الياس بو صعب، وأطلقوا هتافات ضد الطبقة السياسية، مطالبين بحوار حول الأبواب البديلة، لتأمين الموارد المالية الكفيلة بخفض العجز في الموازنة من دون المس برواتبهم.

واعتبر المعتصمون، في بيان تلاه أحد المشاركين أن وقفتهم اليوم تحذيرية صارمة طالبوا خلالها المسؤولين بأن يرفعوا ايديهم عن حقوق ورواتب الناس والقفراء. وجاء في بيانهم: "أوقفوا الهدر في الجمارك والمرفأ وهيئة أوجيرو والمهن الخيالية...".

وتابع البيان مخاطبا السلطة بلسان العسكريين: "عندما نزلنا إلى الشوارع للدفاع عن الحقوق لم نتوقع منكم أن تظلموا الشهداء الذين دافعوا عن لبنان، فكيف يمكنكم أن تقطعوا راتب المرافق الذي يجلس معكم في السيارة كما والشهيد الذي بذل نفسه لأجل الوطن؟".

وأضاف البيان: "نحن براتب كامل لا يمكننا العيش فكيف بنصف راتب، ولذلك لن نخرج من الشارع قبل الحصول على مطالبنا خصوصا وأن المشكلة ليست فقط في رواتبنا بل بمنظومة الفساد التي تسببت بهذا العجز".

وأكمل: "إرفعوا الحصانة عن الفاسدين لمساءلتهم، ارفعوا السرية المصرفية، لا تستخرجوا النفط وإلا سيقع في أيادي الفاسدين أنفسهم، ارفعوا الغطاء عن القضاء...".

وبدوره ذكّر أحد العمداء أننا "نذرنا كفاءاتنا من أجل بلادنا على حساب مصلحتنا الشخصية وليس من أجل جمع المال على حساب البلد".

وأضاف: "نطالب "الضباط النواب" بسحب كل المواد المتعلقة بتخفيض رواتب المتقاعدين من موازنة2019،، إضافة إلى إعادة درسها في المؤسسات العامة المتخصصة كوزارتي الدفاع والداخلية وقيادة الجيش وقيادات الأجهزة الأمنية".

وتابع: " للأسف يرى البعض أن تقاعد العسكريين المبكر هو عبء على الدولة، وخسئ من يراهن على انقسام العسكريين المتقاعدين".

وسأل البيان: هل تأخذ الدولة في الاعتبار هزالة رواتب الرتباء؟ أين الدفعة الثالثة من السلسلة للمتقاعدين وأين فروقات السنتين المترتبتين عن تطبيق السلسلة؟ أين هي أموال صناديق التعاضد للعسكريين؟ ألم نحذر الحكومة من أخطار إقرار سلسلة تعمها الفوضى؟".

ودعا المعتصمون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى التجاوب مع مطالب العسكريين، مطالبين الحكومة بـ"تكليف أحد الوزراء ليتعهد أمامهم بسحب المواد المتعلقة بالعسكريين وإحالتها إلى لجنة مؤلفة من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية ريا الحسن لوضع مسودة اقتراح للحكومة وإلا لن نخرج من الساحة وسنستمر بالتصعيد إلى ما لا تحمد عقباه".

وهذه المبادرة استجاب لها بو صعب وطالب العسكريين بتشكيل لجنة من 10 أشخاص لبحث ملف الموازنة، داعيا إياهم إلى الانسحاب من الشارع لأنه ليس مكانهم. وإذ أكد أنه على تنسيق دائم مع قيادة الجيش في هذا الملف، شدد على أن "المؤسسة العسكرية لن تتخلى عن المتقاعدين، وأنه جاهز لاستقبال هؤلاء يوميا لاطلاعهم على المستجدات المتعلقة بقضيتهم".

غير أن المعلومات التي سربت عن فشل الاجتماع الذي عقده بوصعب مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الداخلية لبحث هذا الملف، بفعل الكلام عن رفض الحريري سحب الاقتراحات المرتبطة بالعسكريين، دفع المعتصمين إلى حرق الاطارات المطاطية في ساحة رياض الصلح، وإعلان التصعيد المفتوح في وجه الحكومة. وأعلن أحد العسكريين المتقاعدين، أن اعتصاما كبيرا يقام غدا (من دون تحديد مكانه).

ولاحقا فض المعتصمون تحركهم وغادروا ساحة رياض الصلح قبل انتهاء جلسة مجلس الوزراء.

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وفي المواقف، رفض النائب روكز، قضم 3 في المئة من مخصصات الطبابة للعسكريين. مؤكداً "وجود موارد كثيرة لخفض عجز الدولة غير تخفيض رواتب ومخصصات الناس"، مشيراً إلى أن "فلسفة الموازنة وفلسفة التعاطي مع الأمور بشكل عام هي فلسفة خاطئة". وقال: "أنا مع المعتصمين العسكريين ومع أن يطالبوا بحقوقهم"، معتبرا أن "التعويض الذي يناله العسكريون ليس منة من الحكومة أو من أي كان، بل إنه يشكل تراكم المحسومات التقاعدية التي يدفعونها خلال خدمتهم في السلك العسكري ليعيشوا مع عائلاتهم بعزة وكرامة، ومجددا المطالبة بألا يكون الحل على حساب الطبقات الفقيرة".

شهيب يدعو الأساتذة المتفرغين لرفع الإضراب

ونفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية أكدت خلاله "المضي في الإضراب الى أن تصدر موازنة تصون حقوقنا".

وبعد انتهاء الاعتصام اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وفي حضور رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب. واطلع من رئيس الرابطة على المطالب التي أعلنت الرابطة من اجلها الإضراب، ومنها الثلاث درجات على الرواتب والتقاعد والحفاظ على صندوق التعاضد وعلى خصوصية الأستاذ الجامعي. ولفتوا إلى أن واحدا من سبعة أساتذة في الملاك وواحدا على سبعة متفرغ. ووضعهم الوزير شهيب في أجواء جلسات الموازنة ودعاهم إلى رفع الإضراب لأنه "لم يأت في موقعه ولا في وقته وخفض الرواتب لم يطرح".

هيئة التنسيق تلوّح بالاضراب المفتوح

واستنكرت هيئة التنسيق النقابية في بيان، "الانقلاب على المواقف والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين ومن أغلب الكتل السياسية، والتي أكدت على عدم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية وحقوق المتقاعدين، لتعود وتطال هذه الحقوق بمناقشات الموازنة في مجلس الوزراء، وسبق لها ان حذرت من الخديعة والالتفاف". وجددت موقفها "الرافض"، معتبرة إن "المس بالرواتب مرفوض كليا سواء للذين تبدأ رواتبهم بـ 3 أو 4 ملايين ليرة، فهي نتاج خدمة فعلية تصل إلى 40 سنة، ولا يمكن لأي برنامج محاسبة أن يهضم هكذا قرار يجعل ممن رواتبهم أعلى، تتدنى إلى من هم أقل منهم فتنسف بذلك قاعدة التدرّج الوظيفي وتعم الفوضى، ويسقط معيار سنوات الخدمة، وتسقط بذلك كل التزامات الموظفين المالية تجاه الديون والأقساط المرتبطة بالرواتب، علما بأن المتقاعدين الذين حرموا من مفاعيل المادة 18، وأساتذة التعليم الخاص لم يستفيدوا من القانون 46 ولم تطبق مندرجاته عليهم".

واعتبرت ان "إلغاء المنح المدرسية للقطاع العام، وخصوصا لمنتسبي تعاونية موظفي الدولة، تؤدي إلى كارثة إجتماعية وإقتصادية وتتسبب بهبوط القدرة الشرائية للمواطن إلى أكثر من 30 في المئة، فلتوحد جميع الصناديق الضامنة على السقوف العليا حتى تعم العدالة بين موظفي الدولة كافة". وشددت على ان "الرواتب التقاعدية هي نتاج محسومات على الرواتب بنسبة 6 في المئة والتي من المفترض أن تقدم الدولة 8,50 في المئة إضافة إليها، وكل زيادة أو درجة يذهب الشهر الأول منها إلى مالية الدولة، فبدلا من وضعها في صندوق مستقل للتقاعد تستثمر في المصارف أو في مشاريع إنتاجية يتم وضعها ضمن المالية العامة، فتضيع قيمتها كمدخرات يستفيد منها المتقاعد في نهاية خدمته، فمن غير المقبول وضع ضريبة جديدة على رواتب المتقاعدين والتي يحكى عن اقتطاع نسبة 3 في المئة، وبذلك تعد سرقة موصوفة لتعب السنين ومخالفة للقوانين بحيث يكون المتقاعد قد دفع الضريبة مرتين".

إضراب شامل السبت

واكدت "بمجرد التعرض لحقوقها، ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وشل كل المؤسسات، مستخدمة حقها القانوني بالإضراب والتحرك المشروع لأن الدستور كفل الحريات العامة وأسقط المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 ولا حاجة للتذكير بها والتهديد باستعمالها". ودعت إلى "الإضراب العام والشامل نهار غد السبت"، داعية "الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى التجمع في ساحة رياض الصلح مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر".

رابطة الثانوي: للتصويت على الإضراب المفتوح

وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، أنها عقدت "اجتماعا طارئا لبحث آخر التطورات في مناقشات مجلس الوزراء للموازنة. وأكدت على ما ورد في بيانها بالأمس لجهة رفض المس برواتب الأساتذة أو أي من تقديماتهم الإجتماعية".

واعتبرت الهيئة "إضراب يومي الجمعة والسبت في 10 و 11 الحالي، غيضا من فيض وإشارة تحذير مما هو أعظم وأكبر"، داعية "الجمعيات العمومية الى الانعقاد والتصويت على تفويض الرابطة بالتحركات التصعيدية انطلاقا من الإضراب المفتوح وما يترافق معها من أشكال التحرك المتاحة من اعتصام وتظاهر، وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية وليس دون ثورة اجتماعية دفاعا عن حقوق الأساتذة"، مشيرة الى أنها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".

الحريري والعمال

وليس بعيدا من المطالب النقابية والعمالية، استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر على رأس وفد من المصالح المستقلة، ضم مرفأ بيروت، الاهراءات، الكهرباء، المياه، الليطاني، اوجيرو، الضمان والريجي. وقال الاسمر: "وضعنا الرئيس الحريري في الأجواء التي تعيشها الطبقة العمالية في قطاعات المصالح المستقلة، نتيجة الضغط الذي يمارس عليها بفعل وجود مواد في مشروع الموازنة يمسّ مستقبل العاملين في هذه القطاعات، وضرورة حذف هذه المواد. وسلمنا الرئيس الحريري مذكرة قانونية تشرح وقائع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، واستمع دولته ووعد بمعالجة ايجابية. كما أطلعناه على اجواء اللقاء الذي عقدناه مع رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع، والتعاطي الايجابي من فخامة الرئيس ووعده بمعالجة هذه الامور، وهذا الامر يتم بتعاطي مباشر بين المؤسسات والمصالح المستقلة ووزرائها من اجل رفع رؤية واضحة حول كل مؤسسة، لان لكل منها نظامها الخاص، وبعض المؤسسات يوجد فيها عقود عمل جماعية، وبالتالي معالجة وضع هذه المؤسسات بطريقة موحدة امر غير مقبول".

وشدد الاسمر على ان "التعرض للمكتسبات التي هي نتاج عمل دؤوب ونضال سنوات طويلة ايضا امر غير مقبول، وبالتالي الدعوة الى عدم المس بالمكتسبات ويجب اعادة درس كل المواد الواردة ضمن مشروع قانون الموازنة التي تمس المكتسبات، اما هيكلة المؤسسات من جديد ووضع قوانين جديدة لها هي ملك الدولة ونحن جاهزون للحوار".