شكرا لقرائتكم مصر: مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في مطاردة مع الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 22 ساعة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 18:17

قتلت قوات الشرطة المصرية عنصراً إجرامياً شديد الخطورة متهماً بالإتجار في المواد المخدرة في مطاردة بالظهير الصحراوي بين محافظتي القاهرة والسويس.



وقالت وزارة الداخلية إن عنصراً إجرامياً شديد الخطورة لقى مصرعه وعثر في حوزته على قطعتي أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدر الهيروين، عقب تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة.

وأضافت أنه وردت معلومات تفيد برصد عنصر شديد الخطورة قام بنقل نشاطه للظهير الصحراوى بطريق القاهرة - السويس، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بحملة مكبرة، ولدى استشعار العنصر اقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلته بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعه ونشوب حريق بالدراجة النارية التي كان يستقلها وجثته، وعُثر بجواره على بندقيتين آليتين إحداهما محترقة، وعدد من الخزن وفوارغ طلقات مختلفة الأعيرة محترقة وطبنجة روسي، وكمية محترقة من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ونظارة رؤية ليلية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.