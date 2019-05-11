دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع B&O تكشف عن إصدارات جديدة من سماعات E8 و E6 اللاسلكية للرياضيين ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة B&O عن سماعات Beoplay E6 Motion وBeoplay E8 Motion اللاسلكية التي تستهدف الرياضيين مع سعر يبدأ من 300 دولار.

أطلقت B&O الإصدارات الجديدة من سماعات E8 و E6 اللاسلكية التي تنطلق بعنوان Motion والتي تستهدف الرياضيين وتتميز بتصميم مضاد للتعرق.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Beoplay E6 Motion بسعر 300 دولار، بينما تأتي سماعة Beoplay E8 Motion بسعر 350 دولار، على أن تتوفر كلا السماعتين في 23 من مايو.

من جانب أخر تأتي سماعة E6 Motion بتصميم يضم سلك حول الرقبة، بينما تأتي سماعة Beoplay E8 Motion بتصميم لاسلكي كامل.

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يذكر أن الإصدارات الجديدة لا تختلف في مستوى التسعير عن الإصدارات الأصلية من سماعات E8 و E6 بشكل كبير، كما تشير التوقعات إلى أن B&O ستقدم عروض لخفض مستوى تسعير الإصدار الأصلي من السماعات خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر تأتي سماعات E8 Motion بميزة الشحن اللاسلكي كما في سماعات E8 2.0 التي كشف عنها في CES 2019، كما تدعم الشحن عبر كابل USB أيضاً، أيضاً تقدم B&O قاعدة شحن لاسلكي للسماعات بسعر 125 دولار.

المصدر

هذا الموضوع B&O تكشف عن إصدارات جديدة من سماعات E8 و E6 اللاسلكية للرياضيين ظهر على التقنية بلا حدود.