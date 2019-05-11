ولي العهد الأردني يشارك بحملة لحماية البيئة... (صور)

وشارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع مجموعة من الشباب المتطوعين في الحملة الوطنية للنظافة العامة وحماية البيئة، التي تحمل شعار (بلدك بيتك).

وتأتي مشاركة ولي العهد الأردني ضمن حملات مبادرة "أردن النخوة".

وأكد الأمير الحسين خلال مشاركته الشباب الأردني في غابة حسبان، أهمية تشجيع العمل التطوعي "لخدمة الأردن وضرورة دعم قطاع السياحة من خلال الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية والمرافق العامة والمتنزهات والغابات لتكون جاذبة للسياحة الداخلية، والسياح العرب والأجانب".

وتستهدف حملة النظافة العامة بعض المواقع السياحية والأثرية الواقعة ضمن مسار "درب الأردن السياحي"، إضافة إلى المتنزهات والغابات والمواقع العامة، التي يرتادها المتنزهون".