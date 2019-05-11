شقيق أمير قطر يكشف نعمة أهدتها "دول المقاطعة" إلى القطريين

ونشر الشيخ خليفة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أرادوا الحصار نقمة، فأصبح بفضل الله نعمة".
وعدد الشيخ خليفة الإنجازات التي حققتها بلاده على مدار العامين الماضيين، كما نشر مقطع فيديو، لعملية إطلاق القمر الصناعي "سهيل 2" نحو الفضاء.
وتشهد منطقة الخليج، أزمة "غير مسبوقة"، اندلعت في يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشكل قاطع وتتهم الدول الأربعة بالتدخل في شؤونها الداخلية.
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