"حماس": المخابرات المصرية أكدت التزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات التهدئة

وأضاف القانوع، في تصريحات لإذاعة الأقصى، نقلتها وكالة الأناضول، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى اتصالا من مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أكد فيه الأخير على سير التفاهمات التي تمت.

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وأوضح القانوع أن وفد المخابرات المصرية الذي زار غزة، الخميس، أبلغ "حماس" بسير تفاهمات التهدئة والتزام إسرائيل بتنفيذها، مشيرا إلى المنحة المالية التي أعلنتها قطر مؤخرا، خطوة بداية على طريق تنفيذ التفاهمات، وتوقع القانوع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تنفيذ بعض بنود التفاهمات لكنه لم يذكرها.

يذكر أن نحو 200 ألف من الفلسطينيين أدوا، أمس، صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

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وجرت صلاة الجمعة تزامنا مع إجراءات مشددة شرعت بها السلطات الإسرائيلية، منذ ساعات صباح اليوم الأولى، من خلال الانتشار الواسع لعناصر قواتها ودورياتها العسكرية والشرطية ووحداتها في مختلف أنحاء المدينة المقدسة، خاصة على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

ومنذ عدة أشهر، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة بين الفصائل في غزة وإسرائيل، بغرض التوصل إلى تفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية المتواصلة قرب الحدود منذ نهاية مارس/ آذار 2018.