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© REUTERS / PRAKASH SINGH
وأضافت الصحيفة السودانية، أن "العرض يشمل الإقامة الدائمة للبشير وأفراد أسرته، مشيرة إلى أن الرئيس المعزول وافق على العرض، وتمت إحالته للمجلس العسكري الانتقالي للبت فيه".
وكان الرئيس المعزول عمر البشير أقر بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال، وذلك بحسب ما كشفت مصادر سودانية.
وذكرت صحيفة "الجريدة" السودانية، في تقرير نشرته اليوم السبت، وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له وقال "أصابتنا دعوة المظلوم". وقال مصدر موثوق لـ"الجريدة" إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة خليجية تعرض استضافة البشير... هكذا رد الرئيس السوداني المعزول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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