السعودية.. مقتل "مطلوبين" إثر عملية أمنية بالقطيف

الرياض / الخليج 365
أفاد إعلام سعودي محلي، السبت، بمقتل "مطلوبين" إثر عملية أمنية في محافظة القطيف، شرقي البلاد.
ووفق قناة "العربية" السعودية، "قُتل مطلوبين (لم توضح عددهم) إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف".
ونفذت السعودية عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل "مطلوبين".
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