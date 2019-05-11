مصر.. توقيف طالب أشعل النار في "قطة نائمة" وأثار جدلا

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، السبت، توقيف طالب أشعل النار في "قطة نائمة"، مما أثار جدلا واستياء بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "المتابعة الأمنية رصدت انتشار فيديو بموقع فيسبوك، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران بإحدى القطط، الأمر الذى أثار الجدل واستياء رواد الموقع".

وأضافت أن "جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن (محافظة) الغربية (شمال)، توصلت على الفور إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب عمره 14 عاما".

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وأوضحت الوكالة أنه "باستدعاء الطالب المذكور ومواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، عقب مشاهدته للقطة أثناء دهسها بواسطة إحدى السيارات، ورغبته فى إنهاء حياتها".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، دون تفاصيل

ولم يتسن الحصول على تعليق من الطالب أو أسرته أو محاميه.

والخميس، نشرت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو قالت إنه متداول عبر منصات التواصل يظهر فيه مجموعة من الشباب يمزحون، بينما يقوم أحدهم بإشعال النار في قطة صغيرة، بينما كانت نائمة إلى جانب سيارة بأحد الشوارع، وسط تأكيدات من تلك الوسائل لم يتسن التأكد من صحته أن المقطع جرى تصويره في شهر رمضان الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.