اتالانتا يسير بخطى ثابتة نحو التأهل التاريخي الى #دوري_ابطال_اوروبا

صحيفة الخليج الإلكترونية ضمن منافسات الجولة 36 خلال فعاليات بطولة ​الدوري الايطالي لكرة القدم​ “الكالتشيو”، حقق فريق ​اتالانتا​ انتصاراً غالياً بنتيجة 2 – 1 امام فريق جنوى في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا. حيث تقدم فريق اتالانتا في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب موسى بارو بعد شوط تناقل فيه الفريقان الفرص دون تسجيل اي هدف قبل ان ينتفض اصحاب الارض، ومن ثم اتى الهدف الثاني عن طريق اللاعب تيموثي كاستانيي في الدقيقة 53، وفي الدقائق الاخيرة قلص الضيوف الفارق عن طريق اللاعب المخضرم غوران بانديف قبل دقيقة من انتهاء الوقت الاصلي لكن هذا لم يكن كافياً لينتهي اللقاء بنتيجة 2 – 1 لمصلحة فريق اتلانتا الذي يسير بخطى ثابتة نحو التأهل التاريخي الى دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل.

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