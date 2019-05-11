جماهير #الاتحاد تقترب من نصف مليون للمرة الثانية في #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية

اقتربت جماهير نادي الاتحاد من حاجز النصف مليون مشجع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الثانية في تاريخ الدوري؛ إذ يعتبر العميد النادي الوحيد الذي وصل لهذا الرقم، علمًا بأن حضور الجماهير الاتحادية في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم حتى الآن 463 ألف مشجع. وستكون الفرصة سانحة في مباراة اليوم أمام الفتح للوصول إلى نصف مليون مشجع.

من جهته وفي إطار التحضيرات لدعم ومؤازرة الفريق الاتحادي في مباراته الهامة اليوم، سيتم رفع (دبل تيفو) في الواجهة الرئيسة والمدرجات خلف المرمى الشمالي، إضافةً إلى الأعلام اللاتينية والألعاب النارية.