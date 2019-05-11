استون_فيلا يتخطى #وست_بروميتش في ملحق #البريمرليج

صحيفة الخليج الإلكترونية عوض نادي أستون فيلا تأخره بهدف ليتخطى ضيفه ​وست بروميتش​ ألبيون 2 – 1 في ذهاب نصف نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. دوايت غايل تقدم اولا لوست بروميتش د16 ليرفع رصيده إلى 24 هدفًا بدوري الدرجة الثانية ليسجل البديل كونور هوريهان التعادل لأستون فيلا د75. Advertisements وفي الدقيقة 79 سجل تامي أبراهام المعار من تشيلسي هدف الفوز من ضربة جزاء لاصحاب الارض. امافي اللقاء الثاني سيلعب ​ليدز يونايتد​ مع ​ديربي كاونتي​ بينما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء. الفائزان يلعبان مواجهة فاصلة في إستاد ويمبلي يوم 27 أيار لتحديد ثالث المتأهلين للدوري الممتاز بعد نوريتش سيتي، وشيفيلد يونايتد.

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