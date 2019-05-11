إيقاف نجم #الجزائر 4 سنوات يثير مخاوف جماهير #الاتحاد

في حالة مشابهة لواقعة النجم فهد المولد، مهاجم نادي الاتحاد، أصدرت لجنة الإنضباط بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرارًا بإيقاف إلياس بن يوسف، لاعب شبيبة القبائل، 4 سنوات، بسبب تعاطيه المنشطات.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 23 سنة، لفحص منشطات، عقب إحدى مباريات فريقه شبيبة القبائل، وأُرسلت العينة إلى المعهد الطبي لمدينة لوزان السويسرية، وتبين فيما بعد تعاطي اللاعب للعقاقير المحظورة.

واعترف بن يوسف، خلال تحقيقات لجنة الانضباط الجزائرية معه، بتناوله العقاقير المنشطة، ولذلك تم تطبيق أقصى عقوبة عليه، وهي الإيقاف لمدة 4 سنوات كاملة.

والسؤال الآن.. ما هو مصير المولد، بعد واقعة نجم الجزائر المشابهة تمامًا ؟

Advertisements

يواجه نجم الاتحاد، 3 سيناريوهات، تحسم مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد إعلان لجنة الرقابة على المنشطات، وجود عينة إيجابية لأحد فحوصات اللاعب.

السيناريو الأول أن يعترف اللاعب، في تحقيقات لجنة الرقابة على المنشطات، بتناوله مواد منشطة، وبالتالي يتعرض لنفس مصير إلياس بن يوسف، بالإيقاف 4 سنوات كاملة.

السيناريو الثاني يتمثل في طلب اللاعب، فتح العينة “ب” من الفحوصات التي أجراها، وهذه المرة أمام المنظمة الدولية وادا، ووقتها إما أن تأتي إيجابية أيضًا، ويتم إيقافه 4 سنوات، أو أن تأتي سلبية، وذلك على عكس النتيجة الأولى والتي جاءت بسبب خطأ في إجراءات المختبر.

والسيناريو الثالث أن يحاول اللاعب أن يثبت بأنه تناول المنشطات عن دون قصد أو إهمال منه، وبالتالي فأن القانون الدولي وقتها قد يمنحه البراءة في حالات معينة، أو على أقصى تقدير الإيقاف لمدة سنة واحدة بدلًا من أربعة.