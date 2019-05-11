رسميا #تشيلسي يجدد عقد ديفيد #لويز حتى عام 2021

صحيفة الخليج الإلكترونية أ ف ب أعلن نادي تشيلسي، ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، م أنه مدد عقد مدافعه ديفيد لويز حتى عام 2021. وكان العقد الحالي للمدافع البرازيلي (32 عاماً) سينتهي في شهر يونيو القادم، وقد خاض لاعب باريس سان جيرمان السابق مفاوضات مع النادي اللندني من أجل تمديد ارتباطه. Advertisements وقال لويز عقب تمديد عقده “سعيد جدًا لاستمراري هنا.. أحب هذا النادي، ومازال لدي طموح لاعب شاب”. وأضاف “الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي يعني لي الكثير، ومازال لدينا فرصة لإنهاء الدوري في المركز الثالث. سأواصل بذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق”. ويعتبر لويز من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، حيث شارك في 48 مباراة بمختلف البطولات منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف.

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