الهلال_الأحمر: تعرف على موعد #الاختبار_النظري للمقبولين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي موعد اختبار المقبولين والمرشحين للاختبار النظري، لوظيفة (فني إسعاف وطب طوارئ). وتم تحديد يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ الموافق 2019/06/16م من الساعة 7:00 صباحاً لحضور الاختبار، في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بكلية العلوم التطبيقية، وذلك وفقاً للتفاصيل والأسماء الموضحة بالرابط أدناه.

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