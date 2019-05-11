محافظ_الحديدة: انسحاب #مليشيا_الحوثي من الموانئ”مسرحية هزلية”

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، اليوم السبت، إن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، مسرحية هزلية وخطوة غير متفق عليها.
ووفق ما نقلته “سكاي نيوز” أضاف: إنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مشدداً على أن هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي.
وأوضح: “يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين”، مضيفاً “مليشيا الحوثي معروفة بأساليبها في المرواغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء أمس الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيشرعون في الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، صباح السبت.
واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الأمر “غير دقيق ومضلل”.
وقال “الإرياني” إن “أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به”. الحديدة عن انسحاب الحوثيين من الموانئ: “مسرحية هزلية”
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