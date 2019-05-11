شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 34 عاماً.. الأمير سلطان بن سلمان يروي تفاصيل الصيام والصلاة في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استرجع رئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، ذكرياته في رمضان عام 1985م، حيث صام الأيام الست الأخيرة من ذلك الشهر في الفضاء، عندما كان ضمن فريق المكوك “ديسكفري”.

وقال الأمير سلطان إن الصيام في الفضاء تجربة فريدة ولا تُنسى، مبيناً أنه كان يصوم لمدة 18 ساعة معتمداً على توقيت ولاية فلوريدا الأمريكية التي انطلق منها الصاروخ، وذلك بعد أن حصل على فتوى بذلك من مفتي عام المملكة.

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وأوضح أن الصلاة وتلاوة القرآن في الفضاء كانت تجربة أخرى فريدة، لافتاً إلى أنه بناء على فتوى من الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالعزیز آل الشيخ، كان يتوضأ بالمسح عبر فوط مبللة بالماء، وذلك لصعوبة الوضوء بالماء لانعدام الجاذبية في الفضاء.

وأبان أنه في اليوم الثاني للعيد في المملكة شاهد ظهور هلال شوال، وعلى الفور أبلغ الفریق العلمي بالمملكة برئاسة الدكتور عبدالله الدباغ بالأمر، وعليه صدر بيان جديد من المملكة يوضح بأن يوم العيد كان الیوم المكمل لشهر رمضان، وأن على الجميع قضاء ذلك الیوم.

وكان الأمير سلطان بن سلمان قد أشرف خلال رحلته على مكوك الفضاء “ديسكفري” على إطلاق القمر الصناعي العربي “عرب سات”.