شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل السحور.. شاحنة تُنهي حياة أب وزوجته وابنتيه في الداير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

توفي رب أسرة وزوجته وابنتاه فيما نجت اثنتان أخريان في حادث مروري مروع وقع في محافظة الداير شرق منطقة جازان، وذلك قبل موعد السحور بدقائق.

وتعود التفاصيل إلى اصطدام سيارة العائلة بشاحنة كانت تسير على طريق بدوة الدائري بالداير، وكانت أنوارها الخلفية – بحسب شهود عيان – معطلة، والطريق ليس به إنارة.

وكان مستشفى بني مالك العام قد استقبل عند الساعة (٣:٣٠) فجر اليوم السبت، عددًا من الحالات، اتضح وفاة أربعة من أسرة واحدة، فيما باشر الحادث فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور.